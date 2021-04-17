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Коронавірус в Україні: зафіксовано 15 тисяч нових випадків, найбільше на Харківщині
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17 квітня 2021, 10:24 21

Коронавірус в Україні: зафіксовано 15 тисяч нових випадків, найбільше на Харківщині

17 квітня 2021, 10:24 21
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Фото: із відкритих джерел
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За минулу добу, 16 квітня в Україні зафіксовано 14 984 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Від коронавірусу померли 440 громадян, 9 736 осіб змогли подолати хворобу. Було госпіталізовано 4 100 осіб, виписали із лікарень 4 327 пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях”, - йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби зробили 105 215 тестувань на наявність вірусу, зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127. Також було проведено 39 213 тестів на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 1 936 228 осіб;
  • одужали 1 475 556 осіб;
  • летальних випадків – 39 536.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні за добу було зафіксовано понад 17 тисяч нових випадків зараження, найбільше нових випадків в Києві (1609) і Харківської області (1377).

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