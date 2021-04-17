Кличко ответил Шмыгалю на предложение назначить нового главу КГГА

Такое заявление Шмыгаль сделал раньше после слов городского головы Киева о необходимости введения в Украине общенационального локдауна

Такое заявление Шмыгаль сделал раньше после слов городского головы Киева о необходимости введения в Украине общенационального локдауна

Фото: из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля об обращении к президенту с предложением назначить нового главу КГГА. Кличко заявил, что уволить его с должности могут только киевляне, которые избрали его мэром города.

Об этом мэр столицы сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - сказал Кличко.

Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации. И правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию.

Мы не можем здесь лечить, а там - разрешать гулять. У нас 13 регионов в "красной" зоне, больше половины страны... "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Закарпатье, мы понимаем, что сейчас будем распространять инфекцию", - заявил Кличко в прямом эфире.

Он также добавил, что невозможно защитить жизнь граждан от коронавируса, если в одной области вводят локдаун, а в другой, которая расположена рядом, нет жестких ограничений.

Напомним, ранее Шмыгаль предложил обратиться к президенту с идеей назначить нового главу КГГА, "если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19".