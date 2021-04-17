10:24  17 апреля
Коронавирус в Украине: зафиксировано 15 тысяч новых случаев, больше всего на Харьковщине
18:05  16 апреля
В Запорожской области ограничили посещение церквей на Пасху
10:02  17 апреля
На Донбассе за сутки 15 обстрелов, боевики применили запрещенное вооружение
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2021, 13:36 3469

Кличко ответил Шмыгалю на предложение назначить нового главу КГГА

17 апреля 2021, 13:36 3469
Читайте також українською мовою
Такое заявление Шмыгаль сделал раньше после слов городского головы Киева о необходимости введения в Украине общенационального локдауна
Такое заявление Шмыгаль сделал раньше после слов городского головы Киева о необходимости введения в Украине общенационального локдауна
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля об обращении к президенту с предложением назначить нового главу КГГА. Кличко заявил, что уволить его с должности могут только киевляне, которые избрали его мэром города.

Об этом мэр столицы сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает RegioNews.

К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - сказал Кличко.

Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации. И правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию.

Мы не можем здесь лечить, а там - разрешать гулять. У нас 13 регионов в "красной" зоне, больше половины страны... "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в Закарпатье, мы понимаем, что сейчас будем распространять инфекцию", - заявил Кличко в прямом эфире.

Он также добавил, что невозможно защитить жизнь граждан от коронавируса, если в одной области вводят локдаун, а в другой, которая расположена рядом, нет жестких ограничений.

Напомним, ранее Шмыгаль предложил обратиться к президенту с идеей назначить нового главу КГГА, "если ему недостаточно полномочий для борьбы с COVID-19".

коронавирус заявление Денис Шмыгаль КГГА Виталий Кличко локдаун

На Львовщине умер мужчина после прививки вакциной Covishield
17 апреля 2021, 12:42
В Генштабе призвали местные власти не создавать военизированные формирования
17 апреля 2021, 10:59
Коронавирус в Украине: зафиксировано 15 тысяч новых случаев, больше всего на Харьковщине
17 апреля 2021, 10:24
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram