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17 квітня 2021, 12:29 2604

Помер народний депутат шести скликань і письменник Володимир Яворівський

17 квітня 2021, 12:29 2604
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Наприкінці 1980-х років він був одним із засновників Народного руху України
Наприкінці 1980-х років він був одним із засновників Народного руху України
Фото: із відкритих джерел
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На 79-му році життя помер народний депутат України шести скликань, письменник і громадський діяч Володимир Яворівський.

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради 7-го скликання Ігор Телішевський, передає RegioNews.

Відійшов у вічність Володимир Яворівський - український письменник, громадсько-політичний діяч, один із творців української незалежності. Співчуття рідним та близьким!Вічна пам'ять", - написав Телішевський.

Володимир Яворівський - український письменник, громадсько-політичний діяч, народний депутат України першого, другого, і ще чотирьох скликань Верховної Ради. Він народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка Вінницької області.

У 2001 - 2011 роках очолював Національну спілку письменників України. Один із засновників Народного руху України. Автор понад 10 романів, понад 20 збірок оповідань, нарисів, повістей. Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість "Вічні Кортеліси” (1984 рік).

Нагадаємо, раніше на Вінниччині помер колишній чиновник ОДА: він нещодавно зробив COVID-щеплення

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