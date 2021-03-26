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26 березня 2021, 10:41 11

Степанов розповів, через що померли вакциновані від COVID-19 українці

26 березня 2021, 10:41 11
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Вакцина тут ні до чого, запевняє міністр 
Вакцина тут ні до чого, запевняє міністр 
Фото: з відкритих джерел
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На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, смерті двох українців, які померли після щеплень вакциною CoviShield ніяк не пов'язані із самою вакцинацією проти коронавірусу.

Як передає RegioNews, про це він розповів під час ефіру на телеканалі Україна 24.

Що стосується цих двох випадків. Був зроблений розтин. Судмедексперт зробив відповідне заключення, яка причина смерті кожної людини. У першому випадку - це гостра серцево-судинна недостатність, у другому - це був гострий ішемічний інсульт", - пояснив глава МОЗ.

Нагадаємо, на Одещині 23 березня померла жінка-військовослужбовець через 2 дні після отримання щеплення, а 24 березня у лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю. Він мав серцево-судинні захворювання і діабет, а 15 березня йому зробили щеплення проти COVID-19.

коронавірус українці смерть МОЗ вакцинація

 
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