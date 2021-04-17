У регіони сьогодні доставлять перші 29 тисяч доз вакцини Pfizer

На регіональні склади вакцину планують довозити щотижня

На регіональні склади вакцину планують довозити щотижня

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 17 квітня усі регіони України отримають по 1170 доз вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Відомо, що 18 квітня вакцинацію цим препаратом почнуть робити у Київської області, у решті регіонів щеплення почнуть робити 19 квітня після завершення доставки на обласні склади.

Разом із вакцинами будуть розвозити розчин для розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Вакцину Pfizer мають зберігати у спеціалізованих морозильних камерах із дотриманням температурного режиму від -60 до -80 градусів. На регіональні склади вакцину планують довозити щотижня.

Нагадаємо, 16 квітня Україна отримала перші 177 тисяч доз вакцини Pfizer.

Також повідомлялось, що на Закарпаття планують доставити 1170 доз вакцини Pfizer.