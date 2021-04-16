Ляшко сказав, коли українців почнуть щепити вакциною Pfizer

117 000 доз не будуть одразу використані для першого щеплення

117 000 доз не будуть одразу використані для першого щеплення

Фото: МОЗ

Перша партія американської вакцини Pfizer від коронавірусу вже прибула до України.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів журналістам, коли українців почнуть нею щепити, пише RegioNews.

Завтра, 17 квітня, 29 500 доз роз'їдуться по всіх обласних центрах. І вже 18 квітня почнуться перші щеплення в Київській області, а з 19 - по всій країні.

Ці 29 500 вакцин будуть розвезені по 1 170 доз в кожну область. Бо саме з такою кількістю доз контейнерами випускає виробник. Вакцина перебуває в багатодозових флаконах - по шість доз в одному флаконі.

117 000 доз не будуть одразу використані для першого щеплення. Буде використано 50% для першого щеплення, після цього через 25 днів буде повторна вакцинація.

Нагадаємо, сьогодні Україна отримала перші 177 тисяч доз вакцини Pfizer.