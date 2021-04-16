На Закарпатье планируют доставить 1170 доз вакцины Pfizer

В области на следующей неделе стартует вакцинация американским препаратом

В области на следующей неделе стартует вакцинация американским препаратом

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, передает RegioNews.

В ближайшие дни Закарпатье получит вакцину Pfizer/BioNTech. В целом Закарпатье получит 1170 доз, а прививочные сессии этой вакциной начнутся уже на следующей неделе", - рассказал чиновник.

Он добавил, что вакцины будут хранить на региональном складе с соблюдением всех требований.

Согласно дорожной карте, вакциной Pfizer прежде всего планируют вакцинировать персонал и жителей заведений закрытого типа, в частности тех, кто находится в домах престарелых.

Напомним, 16 апреля Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer.