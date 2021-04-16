На Закарпатье планируют доставить 1170 доз вакцины Pfizer
В области на следующей неделе стартует вакцинация американским препаратом
В области на следующей неделе стартует вакцинация американским препаратом
Закарпатье получит 1170 доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, передает RegioNews.
В ближайшие дни Закарпатье получит вакцину Pfizer/BioNTech. В целом Закарпатье получит 1170 доз, а прививочные сессии этой вакциной начнутся уже на следующей неделе", - рассказал чиновник.
Он добавил, что вакцины будут хранить на региональном складе с соблюдением всех требований.
Согласно дорожной карте, вакциной Pfizer прежде всего планируют вакцинировать персонал и жителей заведений закрытого типа, в частности тех, кто находится в домах престарелых.
Напомним, 16 апреля Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer.
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