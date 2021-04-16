У Хмельницькій області вирішили відновити рух громадського транспорту

Область наразі перебуває у "червоній” зоні карантину

Область наразі перебуває у "червоній” зоні карантину

Фото: adm-km.gov.ua

У Хмельницькій області 19 квітня відновлять пасажирські перевезення у громадському транспорті, таке рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє Хмельницька ОДА, передає RegioNews.

За словами заступника голови Хмельницької ОДА Сергія Тюріна, таке рішення прийняли, оскільки отримали численні звернення від мешканців області, які скаржилися на нелегальні пасажирські перевезення і складнощі з доїздом працівників критичної інфраструктури до роботи.

З 19.04.2021 року дозволити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах, в електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння”, - йдеться у рішенні комісії.

Також обласна комісія з питань ТЕБ та НС наголошує, що перевізники несуть відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту та повинні здійснювати контроль за використанням їх пасажирами.

Нагадаємо, 7 квітня Хмельницька область офіційно потрапила до "червоної” зони.

Також повідомлялось, що у Хмельницькій області мобільний COVID-госпіталь прийняв перших пацієнтів.