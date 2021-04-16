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16 квітня 2021, 10:35 15

Україна отримала перші 177 тисяч доз вакцини Pfizer

16 квітня 2021, 10:35 15
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Вакцини прибули в межах програми COVAX
Вакцини прибули в межах програми COVAX
Фото: РБК-Україна
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В Україну прибули 117 тисяч доз вакцини Pfizer по програмі COVAX.

Про це повідомляє RegioNews.

Вакциною Pfizer планують щепити мешканців та працівників будинків для літніх, які підпадають під перший етап вакцинації. Також препаратом Pfizer планують вакцинувати працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Зазначимо, що це не всі дози вакцини Pfizer, які має отримати Україна за механізмом COVAX. До кінця травня в країну мають привезти близько 1,7 млн доз вакцин Pfizer та AstraZeneca південнокорейського виробництва.

Загалом COVAX має надати Україні 8 млн доз препаратів від різних виробників, яких вистачить для вакцинації 4 млн українців.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac. Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони. Також українців вакцинують препаратом CoviShield.

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