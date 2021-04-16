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16 квітня 2021, 12:48 11

Стало відомо, у яких областях найгірша ситуація з COVID-госпіталізаціями

16 квітня 2021, 12:48 11
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Відповідають нормі показники у чотирьох областях
Відповідають нормі показники у чотирьох областях
Рixabay
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В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Відповідають нормі показники у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Найкраща ситуація спостерігається в Закарпатській області - тут показник госпіталізацій становить 40,2 при нормі 60 на 100 тисяч населення. В Кіровоградській області цей показник становить 47,1, в Івано-Франківській - 49,4, в Херсонській - 59. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут рівень госпіталізацій становить 125,4. У Києві - 86,9.

Нагадаємо, в уряді обіцяють не закривати країну на локдаун попри напружену COVID-ситуацію в регіонах.

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