Стало відомо, у яких областях найгірша ситуація з COVID-госпіталізаціями
Відповідають нормі показники у чотирьох областях
Відповідають нормі показники у чотирьох областях
В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Відповідають нормі показники у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Херсонській областях.
Найкраща ситуація спостерігається в Закарпатській області - тут показник госпіталізацій становить 40,2 при нормі 60 на 100 тисяч населення. В Кіровоградській області цей показник становить 47,1, в Івано-Франківській - 49,4, в Херсонській - 59. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут рівень госпіталізацій становить 125,4. У Києві - 86,9.
Нагадаємо, в уряді обіцяють не закривати країну на локдаун попри напружену COVID-ситуацію в регіонах.
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