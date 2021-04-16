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16 квітня 2021, 11:42 157

В Одесі та Одеській області СБУ проведе антитерористичні навчання

16 квітня 2021, 11:42 157
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Фото: із відкритих джерел
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Служба безпеки України у період з 20 по 23 квітня проведе протидиверсійні навчання на об’єктах можливих терористичних посягань Одеської області та міста Одеси.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області, передає RegioNews.

За інформацією спецслужби, триденні тренування пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, на території Суворовського району міста Одеси та села Усатове.

Їх метою є відпрацювання алгоритму протидії диверсійно-терористичним групам, перевірка рівня контрдиверсійної захищеності потенційно уразливих об’єктів, а також виконання комплексу інших заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, будуть проводитися перевірки документів, огляд особистих речей та автомобілів.

Служба безпеки України просить жителів та гостей регіону із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.

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