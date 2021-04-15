Ще в одній області пройдуть антитерористичні навчання СБУ

Вони триватимуть до кінця травня

Вони триватимуть до кінця травня

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Як повідомила Сумська обласна державна адміністрація, багатоетапні тренування будуть тривати до кінця травня, пише RegioNews.

Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів.

Наголошується, що до навчань, крім підрозділів СБУ, будуть залучені військові, поліцейські та прикордонники. В рамках тренувань передбачається можливість перевірки документів громадян та огляду транспортних засобів.

"СБУ просить мешканців та гостей Сумської області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - заявили в ОДА.

Нагадаємо, що у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.