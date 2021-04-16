В Одессе и Одесской области СБУ проведет антитеррористические учения

Граждан просят сообщать о подозрительных лицах, транспортных средствах и предметах

Граждан просят сообщать о подозрительных лицах, транспортных средствах и предметах

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины в период с 20 по 23 апреля проведет противодиверсионные учения на объектах возможных террористических посягательств Одесской области и города Одессы.

Об этом сообщает Управление СБУ в Одесской области, передает RegioNews.

По информации спецслужбы, трехдневные учения пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным, на территории Суворовского района города Одессы и села Усатово.

Их целью является отработка алгоритма противодействия диверсионно-террористическим группам, проверка уровня контрдиверсионной защищенности потенциально уязвимых объектов, а также выполнение комплекса других мер, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет движения транспортных средств и пешеходов, будут проводиться проверки документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства", - добавили в ведомстве.

Напомним, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили сборы теробороны, резервистов будут готовить к защите государственной границы.

Также сообщалось, что СБУ проведет антитеррористические учения на Харьковщине возле границы с Россией.

Также в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.