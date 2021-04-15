СБУ попередила масштабну контрабанду товару з Росії та ОРДЛО на 4 мільйони

Встановлюються інші учасники протиправної діяльності

Встановлюються інші учасники протиправної діяльності

Фото: СБУ

СБУ заблокувала канали контрабандного переправлення тютюнових виробів із РФ і тимчасово непідконтрольної українській владі території Луганщини. У контрабандистів вилучено гуртові партії тютюну і вироби з нього на майже 4 млн грн.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники викрили мешканця Старобільська, який організував канал нелегального переміщення тютюну з РФ. Товар він отримав поза митним контролем від спільників з країни-агресора. Продукцію ділок планував реалізувати на Луганщині через особисті зв’язки серед комерсантів.

Правоохоронці зупинили правопорушника під час транспортування 5 тонн незаконно ввезеного тютюну. Під час огляду транспортного засобу виявлено майже 400 мішків контрафакту орієнтовною вартістю 3 млн грн. Вилучений товар направлено на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Також СБУ заблокувала постачання на підконтрольну українській владі територію Луганщини контрафактних тютюнових виробів з ОРДЛО. У організатора трафіку виявлено понад 11 тисяч пачок цигарок сумнівного походження на понад 800 тис. грн. Він був викритий правоохоронцями під час спроби прихованого переправлення товару.

До протиправної діяльності також причетні п’ятеро мешканців Станиці Луганської та ОРДЛО. Учасники групи перевозили контрабандний вантаж на саморобних плавзасобах через ріку Сіверський Донець і складували його у приватній будівлі. Потім ділки реалізовували контрафактну продукцію на Харківщині", - повідомили оперативники.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України і виїзду з неї) Кримінального кодексу України триває слідство.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

Також стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.