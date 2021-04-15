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15 апреля 2021, 20:06 194

В Украине разработают законопроект о статусе олигархов - Зеленский

15 апреля 2021, 20:06 194
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Он утверждает, что хочет превратить отечественных олигархов в бизнесменов
Фото: из открытых источников
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Во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение разработать проект закона о статусе олигархов.

Об этом в видеообращении по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента совместно с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого у нас в Украине не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект о статусе олигарха в нашей стране", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что нельзя допускать влияния олигархов в Украине, поэтому будет разработана законодательная инициатива.

Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную раду - это, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов", - подытожил глава государства.

Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

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