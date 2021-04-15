На Закарпатті дитину не взяли до садочка через незнання батьками угорської мови

В області спалахнув мовний скандал

В області спалахнув мовний скандал

Фото: Суспільне

У місті Виноградів Закарпатської області до дитсадка відмовилися прийняти дитину через нібито незнання його батьками угорської мови.

Про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Я звернувся до керівництва Закарпаття невідкладно відреагувати на таку дивну відмову в межах чинного законодавства України", — написав він.

Кремінь додав, що Закарпатська ОДА спільно з органами місцевого самоврядування вже створила тимчасову комісію, яка буде з’ясовувати всі обставини події і найближчим часом поінформує про результати.

Як Уповноважений із захисту державної мови триматиму це питання на особистому контролі", - зазначив Тарас Кремінь.

За інформацією видання "Апостроф", батько дитини Сергій Волошин із дружиною написали заяву, надали всі документи і поспілкувалися із завідувачкою садка.

Чоловік стверджує, що відповідь про прийом дитини до дитсадка йому мали надати в березні. Однак коли він сам прийшов до закладу, йому повідомили, що не приймуть дитину, тому що батьки не володіють угорською мовою.

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