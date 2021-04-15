15:31  15 квітня
У Києві критична ситуація із забезпеченням COVID-лікарень киснем - Рубан
15:58  15 квітня
Влада вирішила максимально "закрутити гайки” українцям по субсидіях - ЗМІ
18:19  15 квітня
На Донбасі бойовики тричі обстрілювали сили ООС — штаб
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2021, 18:07 240

На Закарпатті дитину не взяли до садочка через незнання батьками угорської мови

15 квітня 2021, 18:07 240
Читайте также на русском языке
В області спалахнув мовний скандал
В області спалахнув мовний скандал
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

У місті Виноградів Закарпатської області до дитсадка відмовилися прийняти дитину через нібито незнання його батьками угорської мови.

Про це у Facebook повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, передає RegioNews.

Я звернувся до керівництва Закарпаття невідкладно відреагувати на таку дивну відмову в межах чинного законодавства України", — написав він.

Кремінь додав, що Закарпатська ОДА спільно з органами місцевого самоврядування вже створила тимчасову комісію, яка буде з’ясовувати всі обставини події і найближчим часом поінформує про результати.

Як Уповноважений із захисту державної мови триматиму це питання на особистому контролі", - зазначив Тарас Кремінь.

За інформацією видання "Апостроф", батько дитини Сергій Волошин із дружиною написали заяву, надали всі документи і поспілкувалися із завідувачкою садка.

Чоловік стверджує, що відповідь про прийом дитини до дитсадка йому мали надати в березні. Однак коли він сам прийшов до закладу, йому повідомили, що не приймуть дитину, тому що батьки не володіють угорською мовою.

Нагадаємо, Одеська мерія повністю перейшла на українську мову. Російська мова більше не буде використовуватися як регіональна.

дитячий садок Закарпаття скандал мова Омбудсмен

Тищенко назвав себе "політичним ревізором" і збирається з перевіркою на Закарпаття
14 квітня 2021, 14:46
"Червона" зона: Степанов переплутав Буковину із Закарпаттям
14 квітня 2021, 14:12
"Укрзалізниця" відновлює пасажирське сполучення між Львовом і Ужгородом
14 квітня 2021, 09:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua