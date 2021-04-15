На Закарпатье ребенка не взяли в садик из-за незнания родителями венгерского языка
В городе Виноградов Закарпатской области в детсад отказались принять ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка.
Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает RegioNews.
Я обратился к руководству Закарпатья безотлагательно отреагировать на такой странный отказ в рамках действующего законодательства Украины", - написал он.
Креминь добавил, что Закарпатская ОГА совместно с органами местного самоуправления уже создала временную комиссию, которая будет выяснять все обстоятельства происшествия и в ближайшее время проинформирует о результатах.
Как Уполномоченный по защите государственного языка буду держать этот вопрос на личном контроле", - отметил Тарас Креминь.
По информации издания "Апостроф", отец ребенка Сергей Волошин с женой написали заявление, предоставили все документы и пообщались с заведующей садика.
Мужчина утверждает, что ответ о приеме ребенка в детсад ему должны были предоставить в марте. Однако когда он сам пришел в заведение, ему сообщили, что не примут ребенка, потому что родители не владеют венгерским языком.
Напомним, Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык. Русский язык больше не будет использоваться как региональный.