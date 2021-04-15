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15 апреля 2021, 18:07 196

На Закарпатье ребенка не взяли в садик из-за незнания родителями венгерского языка

15 апреля 2021, 18:07 196
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Фото: Суспільне
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В городе Виноградов Закарпатской области в детсад отказались принять ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка.

Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень, передает RegioNews.

Я обратился к руководству Закарпатья безотлагательно отреагировать на такой ​​странный отказ в рамках действующего законодательства Украины", - написал он.

Креминь добавил, что Закарпатская ОГА совместно с органами местного самоуправления уже создала временную комиссию, которая будет выяснять все обстоятельства происшествия и в ближайшее время проинформирует о результатах.

Как Уполномоченный по защите государственного языка буду держать этот вопрос на личном контроле", - отметил Тарас Креминь.

По информации издания "Апостроф", отец ребенка Сергей Волошин с женой написали заявление, предоставили все документы и пообщались с заведующей садика.

Мужчина утверждает, что ответ о приеме ребенка в детсад ему должны были предоставить в марте. Однако когда он сам пришел в заведение, ему сообщили, что не примут ребенка, потому что родители не владеют венгерским языком.

Напомним, Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык. Русский язык больше не будет использоваться как региональный.

детский сад Закарпатье скандал язык Омбудсмен

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