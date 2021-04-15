На 87 окрузі уточнили протокол: розрив між Вірастюком та Шевченком зменшився

Тепер Шевченка від Вірастюка відділяють лише 422 голоси

Тепер Шевченка від Вірастюка відділяють лише 422 голоси

Фото: з відкритих джерел

На довиборах у Верховну Раду України, що відбулися на 87 окрузі в Івано-Франківській області окружна комісія склала уточнений протокол про підсумки голосування. Розрив між кандидатами Василем Вірастюком та Олександром Шевченком зменшився до 422 голосів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані громадянської мережі "ОПОРА".

Так, згідно з цими даними, кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк набрав 15 536 голосів, а від "За майбутнє" Олександр Шевченко - 15 114. Таким чином розрив на користь Вірастюка з 749 голосів зменшився до 422.

Як зазначають в громадянській мережі, ОВК прийшла до висновку про включення до протоколу про підсумки голосування з приміткою "Уточнений" по п’яти дільницях 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) за результатом повторного підрахунку голосів.

На чотирьох із вищенаведених п’яти дільниць було виявлено нестачу виборчих бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка. Тобто за вказаними дільницями до уточненого протоколу увійдуть саме ті цифри, які встановила ОВК та які були відображені у протоколі засідання комісії ОВК (не буде враховано кількість "зниклих” бюлетенів).

Також, на дільниці 261027 (Яремче) ОВК вирішила не враховувати виборчі бюлетені, адже на контрольних листах у великих та переносній скриньках були відсутні печатки. Таким чином, відомості щодо голосування за кожного кандидата по вказаній дільниці не увійдуть до уточненого протоколу ОВК.

Зазначається, що на підставі рішень судів ОВК було враховано відомості первинного протоколу щодо ДВК 260012 (Горохолин ліс). При повторному підрахунку голосів на ній результат повністю збігся із первинним протоколом ДВК.

Нагадаємо, 49% мешканців округу №87 в Івано-Франківській області підтримують ідею скасування результатів виборів та призначення повторного голосування. Не підтримують ідею повторних виборів 40% респондентів.

6 квітня депутати Івано-Франківської облради вимагали перевиборів у окрузі № 87.

Також повідомлялось, що суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування.