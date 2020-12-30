В Україні повернули відповідальність за брехню у деклараціях, закон набув чинності

Також законом відновлюються повноваження Національного агентства із запобігання корупції

Також законом відновлюються повноваження Національного агентства із запобігання корупції

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 30 грудня законопроєкт №4470, що повертає повноваження НАЗК та відповідальність за брехню в деклараціях, набув чинності. 29 грудня його опублікували в офіційному виданні "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Закон відновлює повноваження Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК), у тому числі щодо суддів і суддів Конституційного суду.

Також в законі передбачений відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій чиновників. У ньому прописаний порядок контролю і повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя чиновників.

Їх будуть штрафувати у випадку, коли відомості в декларації будуть відрізнятися від достовірних на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

З Кримінального кодексу виключили статтю 3661, а замість неї доповнили кодекс новою статтею 3662 "Декларування недостовірної інформації", яка передбачає кримінальну відповідальність за таке порушення.

Також Кримінальний кодекс доповнили статтею 3663 про кримінальну відповідальність за умисне неподання електронної декларації.

За таке порушення загрожує штраф у розмірі від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 29 грудня в "Голосі України" опубліковано закон, що відновлює повноваження НАЗК.

15 грудня Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК. Того ж дня нардепи схвалили механізм фіксації адмінпорушень суддями КСУ.