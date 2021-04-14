Більшість мешканців округу № 87 виступають за перевибори — опитування "Рейтингу”

33% опитаних припускають, що на довиборах в Раду були фальсифікації

33% опитаних припускають, що на довиборах в Раду були фальсифікації

Фото: із відкритих джерел

49% мешканців округу №87 в Івано-Франківській області підтримують ідею скасування результатів виборів та призначення повторного голосування. Не підтримують ідею повторних виборів 40% респондентів.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні групи "Рейтинг”, яке проводилося у період із 8-13 квітня, передає RegioNews.

Згідно із дослідженням, 55% опитаних довіряють Олександру Шевченку, не довіряють йому 35%. Руслану Кошулинському довіряють 40%, не довіряють 42%. Василю Вірастюку довіряють 30% мешканців округу, не довіряють 56%. Марусі Звіробій-Біленькій довіряють 20%, не довіряють 48%, взагалі не знають її 23%.





Соціологи зазначають, що за місяць зріс рівень недовіри до Василя Вірастюка, Руслана Кошулинського та Марусі Звіробій.

38% опитаних вважають, що на виборах у 87 окрузі переміг Олександр Шевченко. 25% сказали, що переміг Василь Вірастюк, 10% вважають, що Руслан Кошулинський. Чверть опитаних не змогли відповісти на це питання.

33% опитаних вказали, що голосували за Олександра Шевченка, по 25% – що за Василя Вірастюка та Руслана Кошулинського.

33% респондентів вважають, що на виборах 28 березня були значні фальсифікації, 16% – незначні. 23% жителів округу переконані, що фальсифікацій не було, 28% респондентів не змогли відповісти на це питання.

30% переконані, що вибори фальсифікували на користь Василя Вірастюка, 16% – на користь Олександра Шевченка. Від 1% до 3% відповіли, що фальсифікації відбувалися на користь інших кандидатів.

Ідею призначення повторного голосування і скасування результатів виборів 28 березня підтримують 49% мешканців округу, не підтримують 40%. Найбільше останніх серед виборців партії "Слуга народу" та Василя Вірастюка.

Якби повторні вибори на окрузі відбувалися найближчої неділі, то 43,3% тих, хто визначився і має намір прийти на них, проголосували б за О.Шевченка, 26,7% – за Р.Кошулинського, 23,9% – за В.Вірастюка. Інших кандидатів, які брали участь у виборах 28 березня, підтримали б менше 2% опитаних”, - повідомляють соціологи.

У рейтингу партій на виборах до парламенту в окрузі № 87 лідерами є партія ВО "Свобода”, за яку готові проголосувати 22,8%, та партія "За майбутнє”, яку підтримують 21,2% громадян.

"Слуга народу” підтримують 16,6%, партію "Європейська солідарність” – 12,5%, партію ВО "Батьківщина” – 11,8%. Тих, хто не визначився, близько 17%.

Опитування проводилося у період із 8 по13 квітня серед мешканців одномандатного виборчого округу №87 віком від 18 років. Було опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, 6 квітня депутати Івано-Франківської облради вимагали перевиборів у окрузі № 87.

Також повідомлялось, що суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування.