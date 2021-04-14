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14 квітня 2021, 12:25 43

Управління Харковом перетворилося на піар-шапіто – Михайло Добкін

14 квітня 2021, 12:25 43
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Політик вважає, що сьогодні управління містом відбувається без врахування волі харків'ян
Політик вважає, що сьогодні управління містом відбувається без врахування волі харків'ян
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Сьогодні містом керують люди, які у своїй діяльності не враховують інтереси харків'ян. І те, що вони ще зроблять за той час, як буде обрана нова міська влада – доведеться виправляти восени.

Про це заявив міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в інтерв'ю газеті "Время Добкина".

Відповідаючи на питання, чи зможе серйозно вплинути на результат виборів перенесення дати з 28 березня на 31 жовтня, Добкін зазначив: "На результат — ні, а от процес, на жаль, вже завдає Харкову певний збиток. Ті, хто називає себе "командою Кернеса", а за фактом давно працює на Авакова, зі штанів вистрибнули, щоб перенести вибори на жовтень. Їх воля — вони б взагалі їх у цьому році не проводили. Але дата призначена, і тепер життєзабезпечення Харкова перетворилося на піар-шапіто".

Політик також підкреслив, що сьогодні очевидно, що без врахування волі харків'ян відбувається управління містом.

Що тимчасові накоять ще за 8 місяців, можна тільки припускати. З осені приступимо до виправлення цих помилок", — сказав Добкін.

Крім того, політик підтвердив свій намір брати участь у виборах міського голови Харкова 31 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса з-за його смерті.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "Електоральні вподобання мешканців Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і у другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.

Так само ми писали, що найближчим часом у Харкові розпочне роботу проєкт Dobkin Hub, який стане абсолютно новою формою комунікації з городянами напередодні виборів.

вибори опитування мер Харків люди Михайло Добкін

 
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