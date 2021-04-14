Большинство жителей округа № 87 выступают за перевыборы - опрос "Рейтинга"

33% опрошенных предполагают, что на довыборах в Раду были фальсификации

33% опрошенных предполагают, что на довыборах в Раду были фальсификации

Фото: из открытых источников

49% жителей округа №87 в Ивано-Франковской области поддерживают идею отмены результатов выборов и назначение повторного голосования. Не поддерживают идею повторных выборов 40% респондентов.

Об этом говорится в социологическом исследовании группы "Рейтинг", которое проводилось в период с 8-13 апреля, передает RegioNews.

Согласно исследованию, 55% опрошенных доверяют Александру Шевченко, не доверяют ему 35%. Руслану Кошулинскому доверяют 40%, не доверяют 42%. Василию Вирастюку доверяют 30% жителей округа, не доверяют 56%. Маруси Звиробий-Биленькой доверяют 20%, не доверяют 48%, вообще не знают ее 23%.





Социологи отмечают, что за месяц вырос уровень недоверия к Василию Вирастюку, Руслану Кошулинскому и Маруси Звиробий.

38% опрошенных считают, что на выборах в 87 округе победил Александр Шевченко. 25% сказали, что победил Василий Вирастюк, 10% считают, что Руслан Кошулинский. Четверть опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

33% опрошенных указали, что голосовали за Александра Шевченко, по 25% - что за Василия Вирастюка и Руслана Кошулинского.

33% респондентов считают, что на выборах 28 марта были значительные фальсификации, 16% - незначительные. 23% жителей округа убеждены, что фальсификаций не было, 28% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

30% убеждены, что выборы фальсифицировали в пользу Василия Вирастюка, 16% - в пользу Александра Шевченко. От 1% до 3% ответили, что фальсификации происходили в пользу других кандидатов.

Идею назначения повторного голосования и отмены результатов выборов 28 марта поддерживают 49% жителей округа, не поддерживают 40%. Больше всего последних среди избирателей партии "Слуга народа" и Василия Вирастюка.

Если бы повторные выборы на округе состоялись в ближайшее воскресенье, то 43,3% тех, кто определился и намерен прийти на них, проголосовали бы за А.Шевченко, 26,7% - за Р.Кошулинского, 23,9% - за В.Вирастюка . Других кандидатов, участвовавших в выборах 28 марта, поддержали бы менее 2% опрошенных", - сообщают социологи.

В рейтинге партий на выборах в парламент в округе №87 лидерами являются партия ВО "Свобода", за которую готовы проголосовать 22,8%, и партия "За будущее", которую поддерживают 21,2% граждан.

"Слугу народа" поддерживают 16,6%, партию "Европейская солидарность" - 12,5%, партию ВО "Батькивщина" - 11,8%. Тех, кто не определился, около 17%.

Опрос проводился в период с 8 по13 апреля среди жителей одномандатного избирательного округа №87 в возрасте от 18 лет. Было опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, 6 апреля депутаты Ивано-Франковского облсовета требовали перевыборов в округе № 87.

Также сообщалось, что суд признал противоправным протокол ОИК №87 об итогах голосования.