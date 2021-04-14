Ніякої нав'язливою агітації - Михайло Добкін розповів про проєкт Dobkin Hub

Обговорення стосуватимуться локальних, життєво важливих проблем

Обговорення стосуватимуться локальних, життєво важливих проблем

Про це розповів міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в інтерв'ю газеті "Время Добкина".

Dobkin Hub планується як абсолютно нова форма спілкування, не роздача обіцянок зі всіх "прасок", а зворотний зв'язок, зустрічі з жителями для обговорення локальних, життєво важливих проблем району або навіть двору. Моя команда запропонувала алгоритм таких точок зборки, без нав'язливої агітації, а зі змістом і користю. Там же можна буде пройти співбесіду волонтерам, отримати газету, інформацію, графік моїх зустрічей", – розповів політик.

Крім того, за його словами, готується ще багато всього цікавого і незвичайного у виборчій кампанії.

Обіцяю інформувати про них у своїх соціальних мережах і в нашій газеті", – підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса через його смерть.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами, проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "Електоральні вподобання мешканців Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і у другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.