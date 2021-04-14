Моя команда і експерти вже працюють над стратегією розвитку Харкова – Михайло Добкін

Політик коротко окреслив пріоритети стратегії

Політик коротко окреслив пріоритети стратегії

Зараз відбувається процес формування команди, і паралельно з цим готується стратегія розвитку Харкова не під вибори, а на 5-10 років вперед.

Про це розповів харківський міський голова (2006-2010) Михайло Добкін в інтерв'ю газеті "Время Добкина".

Що стосується формування команди, Михайло Добкін зазначив, що у нього вже є люди, з якими він пройшов вибори і каденцію мера, а також з якими працював у Харківській облдержадміністрації. Також є частина людей, які залишилися в міськраді з Геннадієм Кернесом і на яких політик розраховує.

Виросло і нове покоління молодих, але вже з життєвим і професійним досвідом. Я зараз спілкуюся з такими, в тому числі в рамках формування штабу, — і дуже радий, що труднощі, в яких живе наша країна останні роки, не відлякали, а виростили і тільки загартували таких хлопців. Вони законно зайдуть в коридори місцевої влади і поставлять новий стандарт міського управління, з урахуванням помилок і досягнень, які є", — зазначив Михайло Добкін.

Крім того, він заявив, що не з чуток знає проблеми міста, так і його потенціал і вже приступив до створення стратегії розвитку Харкова.

Наша програма не пишеться під вибори. Працюємо відразу над стратегією, по якій Харків буде розвиватися 5-10 років, зараз — з фахівцями з економіки, виробництва, медицини, на етапі кампанії і вже у міської влади будемо допрацьовувати програму разом з харків'янами", — розповів Михайло Добкін.

Також політик коротко окреслив пріоритети стратегії, над якою працює його команда. Насамперед за його словами, це збереження і створення робочих місць.

Наше місто колись славилося промисловістю, в тому числі ВПК, але сьогодні, з урахуванням закриття східних ринків і кордонів, реалії інші. Ми будемо пропонувати цільові пільги на землю заводів та компаній, які будуть зберігати колективи і створювати нові потужності. Також місто має готувати до продажу майданчики для інвесторів у виробництво, з комунікаціями і так далі. Завдання — множити можливість гарної роботи, перспективи півтора мільйона наших земляків. І переселенців, для яких Харків став мирним будинком", - розповів Михайло Добкін.

Крім того, найважливішою сферою сьогодні є охорона здоров'я, зокрема, цільове фінансування медичної допомоги мешканцям міста.

"Ситуація з пандемією показала провал, перш за все, в роботі швидкої допомоги та реанімації. Однак життєзабезпечення мегаполісу вимагає, з досвіду, доступної діагностики, в тому числі профілактичної. Ми розробляємо проєкт, за яким у Харкові буде створено кілька висококласних діагностичних центрів, в тому числі великий дитячий, такі медичні "парки Горького". Там будуть обслуговуватися харків'яни, і місто зобов'язується дотувати діагностику пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених і дітей, а підприємствам буде вигідно укладати договір про обслуговування своїх працівників як соціального пакету", - зазначив політик.

Він запевнив, що це жодним чином не скасовує державної медицини. При цьому, такий інструмент як "картка харків'янина", забезпечить пряму виплату з бюджету в лікарню за допомогу тим, кому вона дійсно потрібна.

Раніше писали, що найближчим часом у Харкові розпочне роботу проєкт Dobkin Hub, який стане абсолютно новою формою комунікації з городянами напередодні виборів.

Також Михайло Добкін розповів про те, що сьогодні Харковом керують люди, які у своїй діяльності не враховують інтереси городян. І те, що вони ще зроблять за той час, як буде обрана нова міська влада – доведеться виправляти восени.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень мера Геннадія Кернеса з-за його смерті.

Після смерті Кернеса в грудні 2020 року виконуючим обов'язки міського голови став секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що згідно з результатами проведеного 28 березня соціологічного опитування на тему "Електоральні вподобання мешканців Харкова", вибори мера Харкова пройшли б у два тури і у другому турі найбільшу підтримку отримав би Михайло Добкін – 44,1%, а його головний конкурент секретар Харківської міськради Ігор Терехов – 35%.