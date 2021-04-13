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13 апреля 2021, 15:19 823

На Буковине объявили двухдневный траур по погибшим на фронте бойцам

13 апреля 2021, 15:19 823
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Вчера и сегодня на фронте погибли буковинцы
Вчера и сегодня на фронте погибли буковинцы
Фото из открытых источников
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В Черновицкой области 13 и 14 апреля объявлены днями траура по погибшим на фронте военнослужащими из Буковины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Накануне вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Глубокской территориальной общине.

Также вблизи Майорского от осколочного ранения погиб 40-летний черновчанин Алексей Мамчий.

В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле - и радиовещания. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, – говорится в сообщении.

На Буковині 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на Сході захисниками. Відповідне розпорядження...

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Tuesday, April 13, 2021

Как сообщалось 12 апреля, погибший в этот день в ООС боец - буковинец. Он проходил службу в подразделении, которое дислоцируется в Коломые на Прикарпатье.

Сегодня стало известно имя военного, который погиб 13 апреля на Донбассе. Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника.

ООС погибшие Буковина траур ОГА

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