На Буковине объявили двухдневный траур по погибшим на фронте бойцам
В Черновицкой области 13 и 14 апреля объявлены днями траура по погибшим на фронте военнослужащими из Буковины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Накануне вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Глубокской территориальной общине.
Также вблизи Майорского от осколочного ранения погиб 40-летний черновчанин Алексей Мамчий.
В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле - и радиовещания. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, – говорится в сообщении.
На Буковині 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на Сході захисниками. Відповідне розпорядження...Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Tuesday, April 13, 2021
Как сообщалось 12 апреля, погибший в этот день в ООС боец - буковинец. Он проходил службу в подразделении, которое дислоцируется в Коломые на Прикарпатье.
Сегодня стало известно имя военного, который погиб 13 апреля на Донбассе. Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника.