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13 квітня 2021, 11:15 128

Вінницька область отримала китайську вакцину CoronaVac

13 квітня 2021, 11:15 128
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Фото: Медичні закупівлі України
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Вінницька область отримала першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заступницю директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяну Бондаренко, передає RegioNews.

За її словами, вакцину в область привезли сьогодні опівночі, вакцинація населення розпочнеться завтра.

Спочатку щеплюватимуть маломобільні групи населення та людей, які з ними проживають чи доглядають за ними”, - розповіла Бондаренко.

Наразі на Вінниччині створено 30 пунктів вакцинації.

Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.

коронавірус вакцина Вінницька область ОДА вакцинація

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