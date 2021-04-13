Вінницька область отримала китайську вакцину CoronaVac
В регіоні почнуть робити щеплення цим препаратом
В регіоні почнуть робити щеплення цим препаратом
Вінницька область отримала першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заступницю директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяну Бондаренко, передає RegioNews.
За її словами, вакцину в область привезли сьогодні опівночі, вакцинація населення розпочнеться завтра.
Спочатку щеплюватимуть маломобільні групи населення та людей, які з ними проживають чи доглядають за ними”, - розповіла Бондаренко.
Наразі на Вінниччині створено 30 пунктів вакцинації.
Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.
Україна досягла піку третьої хвилі епідемії коронавірусу - СтепановВсі новини »
13 квітня 2021, 10:38COVID-вакцинація: за добу на Черкащині не зробили жодного щеплення
13 квітня 2021, 10:12В Україні зафіксовано ще 457 летальних випадків від COVID-19
13 квітня 2021, 09:15
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Каверзи Дубінського: чому не вдається переобрати голову Київської облради
Українські мільярдери: як змінилися їхні статки за останній кризовий рік