Ровенская и Волынская области получили китайскую вакцину CoronaVac

Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы

Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы

Фото: Ровенская ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА, передает RegioNews.

Сегодня в Ровенскую область поступило 1600 доз вакцины CoronaVac. Первыми прививки против COVID-19 получат маломобильные группы населения, которые не могут самостоятельно прибыть в стационарные пункты вакцинации. А также люди, которые за ними ухаживают", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Также прививки получат педагоги, привлеченные к ВНО, полицейские и спортсмены, готовящиеся к Токийской олимпиаде.

Для работы с этой вакциной в регионе прошла обучение одна мобильная бригада. В дальнейшем обучение пройдут другие мобильные бригады, которые действуют в области.

Также сегодня первую партию китайской вакцины CoronaVac количеством 2080 доз доставили в Волынскую область.

По словам и.о. начальника областного управления здравоохранения Волынской ОГА Романа Рудокваса, вакциной нужно прививаться дважды, она рассчитана на вакцинацию 1040 жителей региона.

Мобильные группы начнут вакцинировать людей уже завтра, 14 апреля. Также область ждет доставку шприцев для вакцинации.

На Волыни будут работать две мобильные бригады вакцинации CoronaVac, одна в Луцке, еще одна в Ковеле.

Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.

Также сообщалось, что Винницкая область получила китайскую вакцину.

13 апреля в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac.