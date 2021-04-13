09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 15:19 136

Ровенская и Волынская области получили китайскую вакцину CoronaVac

13 апреля 2021, 15:19 136
Читайте також українською мовою
Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы
Вакцинацию будут проводить специальные мобильные группы
Фото: Ровенская ОГА
Читайте також
українською мовою

13 апреля в Ровенскую область привезли первую партию вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА, передает RegioNews.

Сегодня в Ровенскую область поступило 1600 доз вакцины CoronaVac. Первыми прививки против COVID-19 получат маломобильные группы населения, которые не могут самостоятельно прибыть в стационарные пункты вакцинации. А также люди, которые за ними ухаживают", - рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Также прививки получат педагоги, привлеченные к ВНО, полицейские и спортсмены, готовящиеся к Токийской олимпиаде.

Для работы с этой вакциной в регионе прошла обучение одна мобильная бригада. В дальнейшем обучение пройдут другие мобильные бригады, которые действуют в области.

Также сегодня первую партию китайской вакцины CoronaVac количеством 2080 доз доставили в Волынскую область.

На Волинь доставили першу партію вакцини CoronaVac. Скільки доз привезли

По словам и.о. начальника областного управления здравоохранения Волынской ОГА Романа Рудокваса, вакциной нужно прививаться дважды, она рассчитана на вакцинацию 1040 жителей региона.

Мобильные группы начнут вакцинировать людей уже завтра, 14 апреля. Также область ждет доставку шприцев для вакцинации.

На Волыни будут работать две мобильные бригады вакцинации CoronaVac, одна в Луцке, еще одна в Ковеле.

Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.

Также сообщалось, что Винницкая область получила китайскую вакцину.

13 апреля в Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac.

коронавирус вакцина Волынская область ОГА Ровенская область вакцинация

В Киеве в ближайшее время могут отменить ограничения "красной" зоны - Радуцкий
13 апреля 2021, 13:53
Черниговская область не готова к выходу из "красной" зоны - ОГА
13 апреля 2021, 12:48
Локдаун во Львове: в городе передумали смягчать карантин
13 апреля 2021, 12:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua