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13 квітня 2021, 13:26 377

Справу рекордного хабара $5 млн хочуть забрати з Антикорупційного суду – ЦПК

13 квітня 2021, 13:26 377
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Активісти побоюються, що у справі ексміністра Злочевського спробують застосувати сценарій, за яким забрали у НАБУ справу заступника глави ОП Олега Татарова
Активісти побоюються, що у справі ексміністра Злочевського спробують застосувати сценарій, за яким забрали у НАБУ справу заступника глави ОП Олега Татарова
Фото: НАБУ
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Справу рекордного хабара у розмірі 5 млн доларів від колишнього міністра екології Миколи Злочевського керівникам антикорупційних органів хочуть незаконно забрати в Антикорупційного суду.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Пам’ятаєте справу щодо колишнього міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Злочевського про рекордний хабар у 5 млн доларів? ЦПК стало відомо, що сьогодні о 16 годині 30 хвилин Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглядатиме клопотання адвоката обвинуваченого Андрія Кічі про передачу справи із ВАКС до Шевченківського райсуду Києва”, - повідомляє ЦПК.

Активісти наголошують, що будь-які рішення про передачу справи будуть незаконними, адже це прямо забороняє кримінальний процесуальний кодекс.

Вони нагадали про статтю 33-1 цього кодексу, згідно із якою, суди не можуть розглядати справи, які підсудні Вищому антикорупційному суду.

На думку суддів Верховного суду, Апеляційна палата ВАКС нібито не має права переглядати рішення Печерського чи будь-якого іншого районного суду у справах НАБУ. Саме за такою схемою у НАБУ забрали справу щодо заступника глави Офісу Зеленського Олега Татарова, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, детективи НАБУ 12 червня 2020 року задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи стосовно розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал-банку".

1 грудня розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене.

2 квітня справу рекордного хабара у 5 млн доларів передали до суду.

Микола Злочевський хабар НАБУ кримінальна справа ЦПК заява

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