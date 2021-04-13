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13 апреля 2021, 13:26 374

Дело рекордной взятки $5 млн хотят забрать из Антикоррупционного суда - ЦПК

13 апреля 2021, 13:26 374
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Активисты опасаются, что в деле экс-министра Злочевского попытаются применить сценарий, по которому забрали в НАБУ дело заместителя главы ОП Олега Татарова
Активисты опасаются, что в деле экс-министра Злочевского попытаются применить сценарий, по которому забрали в НАБУ дело заместителя главы ОП Олега Татарова
Фото: НАБУ
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Дело рекордной взятки в размере 5 млн долларов от бывшего министра экологии Николая Злочевского руководителям антикоррупционных органов хотят незаконно забрать в Антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Помните дело в отношении бывшего министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского о рекордной взятке в 5 млн долларов? ЦПК стало известно, что сегодня в 16 часов 30 минут Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда будет рассматривать ходатайство адвоката обвиняемого Андрея Кичи о передаче дела от ВАКС в Шевченковский райсуд Киева", - сообщает ЦПК.

Активисты отмечают, что любые решения о передаче дела будут незаконными, так как это прямо запрещает уголовный процессуальный кодекс.

Они напомнили о статье 33-1 этого кодекса, согласно которой, суды не могут рассматривать дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду.

По мнению судей Верховного суда, Апелляционная палата ВАКС якобы не имеет права пересматривать решение Печерского или любого другого районного суда по делам НАБУ. Именно по такой схеме в НАБУ забрали дело в отношении заместителя главы Офиса Зеленского Олега Татарова", - говорится в сообщении.

Напомним, детективы НАБУ 12 июня 2020 года задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела относительно разворовывания стабилизационного кредита "Реал-банка".

1 декабря расследование дела миллионной взятки руководителям НАБУ и САП завершено.

2 апреля дело рекордной взятки 5 млн долларов передали в суд.

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