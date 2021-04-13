На Одещині затримали співробітника СБУ на шантажі: вимагав $50 тис
До суду передано матеріали щодо співробітника УСБУ в Одеській області. Слідство підозрює його у фактах вимагання грошей за нерозголошення інформації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що у 2020 році зловмисник погрожував українському громадянину оприлюдненням "компрометуючих" аудіозаписів. Шантаж вівся через виконавця, якого підшукав зловмисник. Матеріали містили розмови з директором та начальником служби безпеки однієї з комерційних структур щодо нібито збору даних про народного депутата України.
Записи містили змонтовані розмови про нібито вбивство народного обранця. За нерозголошення цієї інформації у ЗМІ, організатор вимагав $50 тис", - йдеться у повідомленні.
Він забезпечив виконавців незареєстрованим номером телефону для конспірації та проконсультував їх, як поводитися у разі виклику до правоохоронних органів.
Організатор підозрюється у вимаганні за попередньою змовою групою осіб, а також придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, тобто за ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Щодо спільників матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, яке розслідує ДБР.
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