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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 20:42 12

Ексчиновника затримали при передачі хабаря в 6 млн доларів керівництву НАБУ

12 червня 2020, 20:42 12
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За даними ЗМІ, затриманий колишній міністра екології Микола Злочевський
За даними ЗМІ, затриманий колишній міністра екології Микола Злочевський
Фото: Facebook
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Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником хабаря керівництву НАБУ та керівнику САП за прийняття рішення про закриття кримінальної справи.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає RegioNews.

Він підозрювався у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, а також у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

В САП додали, що ексчиновник передавав хабар через посередництво високопосадовця Управління ДФС у м. Києві та інших осіб. Сума хабаря склала 6 мільйонів доларів.

На даний час детективами Національного бюро проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій вказаних осіб", - йдеться в повідомленні.

За інформацією колишнього народного депутата Сергія Лещенка, мова йде про ексміністра екології та власника приватної газовидобувної компанії "Burisma" Миколу Злочевського.

За даними САП, 13 червня відбудеться брифінг керівника САП Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника, під час якого обіцяють розповісти подробиці затримання.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання посадовців Регіональної філії "Львівська залізниця" під час закупівель запчастин для рухомого складу.

хабар САП НАБУ корупція Микола Злочевський
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