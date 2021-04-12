На Одещині викрили у хабарництві начальника одного з відділень Міноборони

Він налагодив схему отримання грошей від людей за допомогу в уникненні призову до ЗСУ

Він налагодив схему отримання грошей від людей за допомогу в уникненні призову до ЗСУ

Фото: Нацполіція

Сьогодні, 12 квітня, начальника одного з відділень територіального центру Міністерства оборони затримали правоохоронці одразу після одержання 6 тисяч доларів у якості другої частини від обумовленої раніше суми.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Встановлено, що посадовець обіцяв призовнику вирішити питання у визначенні "комфортного" місця проходження служби - не направляти його на територію ООС або видати військовий "білий квиток".

Раніше правоохоронці задокументували факт отримання зловмисником ще 500 доларів - першої частини обумовленої суми неправомірної вигоди. Загальна сума одержаних коштів - 6500 доларів", - йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Чернівцях затримали на пропозиції хабаря керівника перинатального центру, він запропонував чиновникам 12 тис. доларів, аби зберегти за собою керівну посаду.