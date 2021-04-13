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13 квітня 2021, 10:12 10

COVID-вакцинація: за добу на Черкащині не зробили жодного щеплення

13 квітня 2021, 10:12 10
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Щеплення проводили 84 мобільних бригади з імунізації та 543 пункти
Щеплення проводили 84 мобільних бригади з імунізації та 543 пункти
Фото: з відкритих джерел
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В Україні щеплень 12 квітня зробили 10 135 осіб, це на 8919 більше, ніж напередодні. Від початку вакцинальної кампанії зроблено 388 401 щеплення: 1 дозу отримали 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

Так, серед лідерів по вакцинації: Львівська область (1 510) і Київ (1 500), а також Дніпропетровська область (850). У Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • м. Київ – 1 500 щеплень;
  • Вінницька область – 70 щеплень;
  • Волинська область – 170 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 850 щеплень;
  • Донецька область – 480 щеплень;
  • Житомирська область – 510 щеплень;
  • Закарпатська – 190 щеплень;
  • Запорізька область – 520 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 435 щеплень;
  • Київська область – 290 щеплень;
  • Кіровоградська область – 210 щеплень;
  • Луганська область – 260 щеплень;
  • Львівська область – 1 510 щеплень;
  • Миколаївська область – 350 щеплень;
  • Одеська область – 430 щеплень;
  • Полтавська область – 320 щеплень;
  • Рівненська область – 440 щеплень;
  • Сумська область – 250 щеплень;
  • Тернопільська область – 360 щеплень;
  • Харківська область – 200 щеплень;
  • Херсонська область – 210 щеплень;
  • Хмельницька область – 220 щеплень;
  • Черкаська область – 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 100 щеплень.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, коли в Україну почнуть поставляти вакцину Pfizer.

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