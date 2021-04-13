COVID-вакцинація: за добу на Черкащині не зробили жодного щеплення
Щеплення проводили 84 мобільних бригади з імунізації та 543 пункти
Щеплення проводили 84 мобільних бригади з імунізації та 543 пункти
В Україні щеплень 12 квітня зробили 10 135 осіб, це на 8919 більше, ніж напередодні. Від початку вакцинальної кампанії зроблено 388 401 щеплення: 1 дозу отримали 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.
Так, серед лідерів по вакцинації: Львівська область (1 510) і Київ (1 500), а також Дніпропетровська область (850). У Черкаській області за минулу добу не зробили жодного щеплення.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- м. Київ – 1 500 щеплень;
- Вінницька область – 70 щеплень;
- Волинська область – 170 щеплень;
- Дніпропетровська область – 850 щеплень;
- Донецька область – 480 щеплень;
- Житомирська область – 510 щеплень;
- Закарпатська – 190 щеплень;
- Запорізька область – 520 щеплень;
- Івано-Франківська область – 435 щеплень;
- Київська область – 290 щеплень;
- Кіровоградська область – 210 щеплень;
- Луганська область – 260 щеплень;
- Львівська область – 1 510 щеплень;
- Миколаївська область – 350 щеплень;
- Одеська область – 430 щеплень;
- Полтавська область – 320 щеплень;
- Рівненська область – 440 щеплень;
- Сумська область – 250 щеплень;
- Тернопільська область – 360 щеплень;
- Харківська область – 200 щеплень;
- Херсонська область – 210 щеплень;
- Хмельницька область – 220 щеплень;
- Черкаська область – 0 щеплень;
- Чернівецька область – 260 щеплень;
- Чернігівська область – 100 щеплень.
Нагадаємо, раніше Степанов розповів, коли в Україну почнуть поставляти вакцину Pfizer.
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