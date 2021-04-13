В Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac

В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения

В первую очередь прививки получат маломобильные группы населения

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Об этом сообщил председатель областной государственной дминистрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный ("убитый") вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Такая технология безопасна, успешно используется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Интервал между введением - 14-28 дней", - рассказал Олег Синегубов.

Глава области отметил, что вакцинацию препаратом CoronaVac будут проводить три мобильные бригады из Полтавы, Кременчуга и Лубен, которые прошли соответствующее обучение.

Олег Синегубов отметил, что вакцинировать будут прежде всего работников патрульной полиции, работников, которые будут обеспечивать проведение внешнего независимого оценивания (ВНО), а также маломобильные группы населения и тех, кто за ними ухаживает.

Кроме того, прививки получат участники украинского контингента, который отправляется в республику Конго.

Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.

Также сообщалось, что Винницкая область получила китайскую вакцину CoronaVac.