В Полтавскую область привезли около 8 тысяч доз вакцины CoronaVac
Полтавская область получила 7960 доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
Об этом сообщил председатель областной государственной дминистрации Олег Синегубов, передает RegioNews.
Эта вакцина содержит в своем составе инактивированный ("убитый") вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Такая технология безопасна, успешно используется для изготовления вакцин от гриппа, тифа, холеры, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Интервал между введением - 14-28 дней", - рассказал Олег Синегубов.
Глава области отметил, что вакцинацию препаратом CoronaVac будут проводить три мобильные бригады из Полтавы, Кременчуга и Лубен, которые прошли соответствующее обучение.
Олег Синегубов отметил, что вакцинировать будут прежде всего работников патрульной полиции, работников, которые будут обеспечивать проведение внешнего независимого оценивания (ВНО), а также маломобильные группы населения и тех, кто за ними ухаживает.
Кроме того, прививки получат участники украинского контингента, который отправляется в республику Конго.
Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.