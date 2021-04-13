Двое судей КСУ избежали ответственности по делу о конфликте интересов

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции составило на них административные протоколы

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции составило на них административные протоколы

Фото: из открытых источников

Голосеевский районный суд Киева оправдал судей Конституционного суда Ирину Завгороднюю и Игоря Слиденко по делу о нарушении действующего законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает RegioNews.

Голосеевский районный суд Киева вынес решение в отношении судей Конституционного Суда Украины (КСУ) Игоря Слиденко и Ирины Завгородней. Слушания состоялись по протоколам, составленным Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым. Суд оправдал Игоря Слиденко и Ирину Загородную в этих делах", - говорится в сообщении.

Суд решил, что привлечь судей КСУ к ответственности нельзя, потому что в Большую Палату Конституционного суда были поданы заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя президента Украины в КСУ.

Также судья отметила в решении, что судей КСУ нельзя привлечь к административной ответственности, поскольку этот суд является коллегиальным органом, и все его решения принимаются большинством голосов.

Напомним, на четырех судей КСУ были составлены протоколы, они касаются совершенных судьями административных правонарушений.