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13 апреля 2021, 11:40 7

Двое судей КСУ избежали ответственности по делу о конфликте интересов

13 апреля 2021, 11:40 7
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Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции составило на них административные протоколы
Фото: из открытых источников
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Голосеевский районный суд Киева оправдал судей Конституционного суда Ирину Завгороднюю и Игоря Слиденко по делу о нарушении действующего законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает RegioNews.

Голосеевский районный суд Киева вынес решение в отношении судей Конституционного Суда Украины (КСУ) Игоря Слиденко и Ирины Завгородней. Слушания состоялись по протоколам, составленным Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александром Новиковым. Суд оправдал Игоря Слиденко и Ирину Загородную в этих делах", - говорится в сообщении.

Суд решил, что привлечь судей КСУ к ответственности нельзя, потому что в Большую Палату Конституционного суда были поданы заявления о самоотводе от них самих, а также от представителя президента Украины в КСУ.

Также судья отметила в решении, что судей КСУ нельзя привлечь к административной ответственности, поскольку этот суд является коллегиальным органом, и все его решения принимаются большинством голосов.

Напомним, на четырех судей КСУ были составлены протоколы, они касаются совершенных судьями административных правонарушений.

суд НАПК Конституционный суд нарушение КСУ решение протокол

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