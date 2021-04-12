Довибори на Прикарпатті: ЦВК зобов'язала окружний виборчком №87 скласти уточнений протокол

Протокол з урахуванням рішень судів від ОВК чекають до 15 квітня

Протокол з урахуванням рішень судів від ОВК чекають до 15 квітня

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Центрвиборчком зобов'язав окружну виборчу комісію № 87 скласти уточнений протокол результатів довиборів до Ради на одномандатному виборчому округу з урахуванням рішень судів.

Про це йшлося 12-го квітня під час онлайн-засідання ЦВК, передає RegioNews.

До Центральної виборчої комісії надійшла низка судових рішень щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності ОВК № 87, які можуть вплинути на підсумки виборів в одномандантному окрузі.

Є ряд рішень, на яких визнано протиправною і скасовано постанову ОВК про повторний підрахунок та постанову про визнання недійсними голосування на деяких дільницях. Крім того, на розгляді у Восьмому апеляційному адміністративному суді ще перебуває розгляд трьох справ. Останні справи розглянуть 13-го квітня, — повідомив член комісії Андрій Гевко під час онлайн-засідання ЦВК

Тож ОВК зобов'язана скласти уточнений протокол з поміткою "уточнений" з урахуванням судових рішень Івано-Франківського окружного та Восьмого апеляційного адміністративного судів.

За це проголосували одноголосно (16 членів ЦВК). Також голова ЦВК Олег Діденко сказав, що саме має врахувати під час складання уточненого протоколу окружна виборча комісія.

Є дві ситуації. Є випадки, коли голосування на окремих дільницях визнали недійсними, при тому, що залишилися в силі рішення про проведення повторного перерахунку голосів. У такому випадку ОВК має зробити повторний перерахунок голосів. Скласти по ньому протокол, який буде в основі уточненого протоколу. А в тих випадках, де рішення суду встановили протиправність прийняття рішення про повторний перерахунок голосів, в основу мають взяти первинні протоколи дільничних виборчих комісій, — каже Олег Діденко.

Уточнений протокол із врахуванням рішень судів, які на той момент вступлять у силу, потрібно передати у Центрвиборчком до 15-го квітня 17:00.

Як повідомлялося про довибори в окрузі №87: суд визнав протиправним протокол ОВК про підсумки голосування. Вибори в окрузі із центром в місті Надвірна відбулися 28 березня.

Після цього Корнієнко заперечив, що суд скасував протокол виборчкому про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. Він вважає, що суд визнав протиправним протокол лише "у частині відображення даних щодо двох дільниць".

Також міська рада Івано-Франківська вимагає провести перевибори на округах № 87 та № 50. Ще однією вимогою є розслідування порушень під час довиборів в Раду.