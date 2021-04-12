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12 квітня 2021, 21:34 3

Активіст пояснив, чому приніс російський прапор на засідання міськради в Слов'янську

12 квітня 2021, 21:34 3
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Каже, що хотів за допомогою прапорів вказати, де сидять прихильники України, а де - Росії
Каже, що хотів за допомогою прапорів вказати, де сидять прихильники України, а де - Росії
Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 12 квітня, на позачергову сесію Слов'янської міськради громадський активіст Василь Хоменко разом із прапором України вніс російський.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Активіст, який на сесію міськради приніс прапор Росії, пояснив, що хотів за допомогою прапорів вказати, де сидять прихильники України, а де - Росії.

Два прапора були занесені на сесію з метою позначити - де сидять прихильники України, а де Росії, з якими ми чомусь повинні про щось домовлятися, сперечатися під час війни. Коли Путін в танку сидить на кордоні, - заявив Хоменко, який очолює громадську організацію "Слов'янська Січ".

Хоменко нагадав, що в Слов'янську сьогодні досі не ухвалений бюджет міста, і, на його думку, конструктивній роботі міськради заважають представники ОПЗЖ, "Наш край" і "За мир і розвиток".

Він сказав, що прибулі до міськради поліцейські дуже швидко винесли із сесійної зали російський прапор, проте жодних протоколів складати не стали, тому що символіка цієї країни в Україні не заборонена.

У нас, на жаль, 7 років війни, а у нас до цього часу російська символіка не заборонена. Треба заборонити російську національну символіку під час війни, - заявив Хоменко.

У поліції повідомили, що правоохоронці дійсно винесли із залу засідання міськради прапор Росії, було проведено його огляд, але протокол про порушення щодо активіста не складали.

У мерії Слов'янська відмовилися коментувати цю подію.

Як повідомлялося, У Слов'янську на сесію міськради принесли прапор Росії. Довелося викликати поліцію.

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