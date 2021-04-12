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12 апреля 2021, 21:34 1490

Активист объяснил, почему принес российский флаг на заседание горсовета в Славянске

12 апреля 2021, 21:34 1490
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Говорит, что хотел с помощью флагов указать, где сидят сторонники Украины, а где - России
Говорит, что хотел с помощью флагов указать, где сидят сторонники Украины, а где - России
Фото из открытых источников
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В понедельник, 12 апреля, на внеочередной сессии Славянского горсовета общественный активист Василий Хоменко вместе с флагом Украины внес русский.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Активист, который на сессию горсовета принес флаг России, объяснил, что хотел с помощью флагов указать, где сидят сторонники Украины, а где - России.

Два флага были занесены на сессию с целью обозначить - где сидят сторонники Украины, а где России, с которыми мы почему-то должны о чем-то договариваться, спорить во время войны. Когда Путин в танке сидит на границе, - заявил Хоменко, который возглавляет общественную организацию "Славянская Сечь".

Хоменко напомнил, что в Славянске сегодня до сих пор не принят бюджет города, и, по его мнению, конструктивной работе горсовета мешают представители ОПЗЖ, "Наш край" и "За мир и развитие".

Он сказал, что прибывшие в горсовет полицейские очень быстро вынесли из сессионного зала российский флаг, однако никаких протоколов составлять не стали, потому что символика этой страны в Украине не запрещена.

У нас, к сожалению, 7 лет войны, а у нас до этого времени российская символика не запрещена. Надо запретить российскую национальную символику во время войны, - заявил Хоменко.

В полиции сообщили, что правоохранители действительно вынесли из зала заседания горсовета флаг России, было проведено его освидетельствование, но протокол о возбуждении в отношении активиста не составляли.

В мэрии Славянска отказались комментировать это событие.

Как сообщалось, У Славянске на сессию горсовета принесли флаг России. Пришлось вызвать полицию.

РФ флаг горсовет сессия скандал Славянск

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