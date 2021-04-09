Більше третини українців вважають можливим повномасштабне вторгнення Росії
Понад 36% опитаних українців вважають високоймовірною можливість повномасштабного вторгнення регулярної армії Росії на територію України.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані соціологічного опитування проведеного групою "Рейтинг".
Так, учасників дослідження просили оцінити ймовірність наземного повномасштабного воєнного вторгнення зі сторони Росії.
36% опитаних заявили, що вважають таку ймовірність високою, 31% - середньою, 15% - низькою. Лише 12% сказали, що загрози немає", - йдеться у повідомленні.
У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази.
В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більше 2,0%.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.