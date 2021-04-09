Більше третини українців вважають можливим повномасштабне вторгнення Росії

Побоювання людей зросли на тлі загострення на Донбасі

Побоювання людей зросли на тлі загострення на Донбасі

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це свідчать дані соціологічного опитування проведеного групою "Рейтинг".

Так, учасників дослідження просили оцінити ймовірність наземного повномасштабного воєнного вторгнення зі сторони Росії.

36% опитаних заявили, що вважають таку ймовірність високою, 31% - середньою, 15% - низькою. Лише 12% сказали, що загрози немає", - йдеться у повідомленні.

У порівнянні з груднем 2018 року (коли відбулося захоплення Росією українських моряків), кількість тих, хто вважає, що загроза є високою, зросла майже у півтори рази.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів. Помилка репрезентативності - не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки українців підтримують загальнонаціональний локдаун.