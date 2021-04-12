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12 квітня 2021, 17:59 6682

У Слов'янську на сесію міськради принесли прапор Росії

12 квітня 2021, 17:59 6682
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Довелося викликати поліцію
Довелося викликати поліцію
Фото: Діловий Слов'янськ
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на русском языке

У Слов'янську 12 квітня під час засідання сесії міської ради в зал внесли прапор Росії, який потім прибрала поліція.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Діловий Слов'янськ"

Прапор приніс місцевий активіст і провів флешмоб, присвячений до 7-ї річниці захоплення Слов'янська в 2014 році.

Для цього він використовував два прапори - один прапор РФ, а інший - прапор України. Зазначається, що метою цього флешмобу було привернення уваги до військових дій, що тривають зараз, і для того, щоб ситуація 2014 роки не повторилася в Слов'янську в майбутньому.

Але, через кілька хвилин, в залі з'явилися представники поліції, які винесли прапор РФ із сесійної зали.

У холі міськради поліцейські склали на активіста протокол про порушення.

Нагадаємо, 6 квітня у Слов'янську посилили карантин.

Україна поліція сесія правоохоронці Слов`янськ

 
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