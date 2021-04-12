Кличко рассказал, когда примут решение о судьбе карантина в Киеве

Пока что ограничения "красной" зоны в столице действуют до 16 апреля

Пока что ограничения "красной" зоны в столице действуют до 16 апреля

Фото: из открытых источников

Решение о дальнейших шагах по поводу карантина в Киеве примут 14 апреля на заседании государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Ограничения "красной" зоны в столице были объявлены до 16 апреля. И мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации. В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где примут решение о дальнейших шагах по поводу карантина в Киеве", - сказал Кличко.

Он отметил, что власти столицы усилили ограничения еще 20 марта, до попадания города в "красную" зону.

Напомним, в Киеве 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничения будут действовать до 16 апреля.