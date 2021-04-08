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08 квітня 2021, 08:11 34

Результати засідання ТКГ: через РФ та ОРДЛО не домовились про дотримання "тиші"

08 квітня 2021, 08:11 34
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Наступне засідання запланували на 14 квітня
Наступне засідання запланували на 14 квітня
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Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що під час засідання ТКГ сторони підтвердили прихильність до дотримання режиму "тиші", проте документально так і не зафіксували цю позицію через Росію та представників ОРДЛО. 

Як передає RegioNews, про це Арестович розповів у коментарі для "Інтерфакс-Україна".

Говорили 6 годин. Всі сторони погодилися, що не існує ніяких перешкод для повернення до дотримання режиму повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Дебати почалися навколо тексту спільної заяви. Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту", - зазначив він.

За його словами, документально спільної заяви підписати не вдалося, не дивлячись навіть на готовність до компромісів щодо текстового проєкту заяви, який би задовольнив всіх. Своєю чергою, російська сторона вимагала внести додаткові корективи в текст підсумкової заяви у вигідному для неї світлі.

На наступному засіданні, яке відбудеться 14 квітня, будуть обговорювати додаткові заходи щодо контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що переговори ТГК можуть перенести у Польщу.

ТКГ Донбас політика перемовини війна засідання

 
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