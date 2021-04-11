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11 апреля 2021, 12:36 9

Оккупанты на Донбассе удерживают около 300 заложников, — Арестович

11 апреля 2021, 12:36 9
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Однако точное число неизвестно
Однако точное число неизвестно
Фото из открытых источников
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Сейчас на оккупированной части Донецкой и Луганской областей оккупационные силы удерживают в заложниках до 300 человек.

Об этом сообщил спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Радио Свобода, передает RegioNews.

По его словам, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмене речь не идет.

Гуманитарная группа постоянно разговаривает на эту тему. Пока перспективы напрасны. Потому что также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем... Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки.

Есть часть людей, которые удерживаются в их (незаконных вооруженных группировок – ред.) там "пенитенциарной системе", есть такие, которые содержатся в таких тюрьмах, как "Изоляция". То есть фактически в нелегальной тюрьме. Те хоть какое-то подобие имеют. Они также незаконные, нелегальные, но имеют подобие устойчивого исправительного учреждения. А это же просто застенок – "Изоляция".

Там надо все уточнять. 260-240 человек, как говорят, по разным данным, как считать. Есть и другие цифры. То есть это еще то, как их устанавливать. Есть часть людей и очень большая, которая была захвачена на Донбассе, а сейчас мы подозреваем, что они находятся в Российской Федерации. То есть это сложная ситуация, — сказал Арестович.

Спикер уточнил, что речь идет о порядка 300 человек, содержащихся в различных локациях.

При этом точная цифра удерживаемых боевиками людей, по словам представителя ТКГ, неизвестна.

Как сообщалось о результатах заседания ТКГ, из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдения "тишины". Следующее заседание запланировано на 14 апреля.

ОРДЛО обмен пленных РФ ТКГ пленные алексей арестович

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