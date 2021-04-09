Чим Рада займеться на позачерговому засіданні: валютні кредити, приватизація та COVID-19

Депутати розглянуть 12 законопроєктів

Депутати розглянуть 12 законопроєктів

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На наступному тижні під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне, зокрема три законопроєкти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами та законопроєкт щодо об’єктів великої приватизації.

Про це написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Так, Качура повідомив, що на наступному тижні під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне 12 законопроєктів.

Серед них:

законопроєкт № 4543 щодо приватизації об’єктів великої приватизації

законопроєкт № 5014 про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення” Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)

законопроєкт № 4636-1 щодо військового поховального ритуалу

законопроект № 4540 щодо штрафів за порушення самоізоляції

законопроект № 4210 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування

Також, планується розглянути три законопроекти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами: № 4475, № 4398, № 4399.

Попри епідеміологічну обстановку в країні, вважаю, що парламент повинен працювати. Але працювати в "дві зміни" (пленарні та позачергові засідання), на мій погляд, не дуже коректно по відношенню до громадян, які зараз не можуть працювати і їх переміщення в громадському транспорті обмежена, — зазначив Качура.

Як повідомлялося, наступного тижня Рада працюватиме у посиленому режимі. Депутати планують відновити пленарні засідання.

Також у Києві понад 360 нардепам видали спецперепустки на громадський транспорт. Загалом Апарат Ради отримав 3 тис. спецквитків.