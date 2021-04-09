17:30  09 апреля
Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
17:36  09 апреля
ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
19:10  09 апреля
Сутки в ООС: один обстрел из гранатометов
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 19:52 7

Чем Рада займется на внеочередном заседании: валютные кредиты, приватизация и COVID-19

09 апреля 2021, 19:52 7
Читайте також українською мовою
Депутаты рассмотрят 12 законопроектов
Депутаты рассмотрят 12 законопроектов
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит, в частности три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам и законопроект относительно объектов большой приватизации.

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Так, Качура сообщил, что на следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит 12 законопроектов.

Среди них:

законопроект № 4543 по приватизации объектов большой приватизации

законопроект № 5014 о внесении изменений в Раздел ІІ "Заключительные и переходные положения” Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусної болезни (COVID-19)” (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)

законопроект № 4636-1 военного погребального ритуала

законопроект № 4540 относительно штрафов за нарушение самоизоляции

законопроект № 4210 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур военного планирования

Также планируется рассмотреть три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам: № 4475, № 4398, № 4399.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, считаю, что парламент должен работать. Но работать в "две смены" (и внеочередные пленарные заседания), на мой взгляд, не очень корректно по отношению к гражданам, которые сейчас не могут работать и их перемещение в общественном транспорте ограничено, — отметил Качура.

Как сообщалось, на следующей неделе Рада будет работать в усиленном режиме. Депутаты планируют восстановить пленарные заседания.

Также в Киеве более 360 нардепам выдали спецпропуска на общественный транспорт. В целом Аппарат Совета получил 3 тыс. спецкбилетов.

Верховная Рада заседание повестка дня нардеп Александр Качура

Сегодняшнее заседание СНБО отменили: в ОП назвали причину
09 апреля 2021, 16:30
Разумков просит срочного заключения Венецианской комиссии по законопроекту о недостоверном декларировании
09 апреля 2021, 14:47
Стефанчук анонсирует "повышение качества законодательства"
05 апреля 2021, 16:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram