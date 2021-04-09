Чем Рада займется на внеочередном заседании: валютные кредиты, приватизация и COVID-19

Депутаты рассмотрят 12 законопроектов

Депутаты рассмотрят 12 законопроектов

Фото из открытых источников

На следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит, в частности три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам и законопроект относительно объектов большой приватизации.

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Так, Качура сообщил, что на следующей неделе во время внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрит 12 законопроектов.

Среди них:

законопроект № 4543 по приватизации объектов большой приватизации

законопроект № 5014 о внесении изменений в Раздел ІІ "Заключительные и переходные положения” Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусної болезни (COVID-19)” (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)

законопроект № 4636-1 военного погребального ритуала

законопроект № 4540 относительно штрафов за нарушение самоизоляции

законопроект № 4210 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур военного планирования

Также планируется рассмотреть три законопроекта, касающиеся реструктуризации обязательств по валютным кредитам: № 4475, № 4398, № 4399.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, считаю, что парламент должен работать. Но работать в "две смены" (и внеочередные пленарные заседания), на мой взгляд, не очень корректно по отношению к гражданам, которые сейчас не могут работать и их перемещение в общественном транспорте ограничено, — отметил Качура.

Как сообщалось, на следующей неделе Рада будет работать в усиленном режиме. Депутаты планируют восстановить пленарные заседания.

Также в Киеве более 360 нардепам выдали спецпропуска на общественный транспорт. В целом Аппарат Совета получил 3 тыс. спецкбилетов.