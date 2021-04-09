Сьогоднішнє засідання РНБО скасували: в ОП назвали причину
Коли відбудеться наступне засідання РНБО, невідомо
Коли відбудеться наступне засідання РНБО, невідомо
Засідання Ради національної безпеки і оборони України у пʼятницю, 9 квітня, не відбудеться, оскільки президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов перебувають на Донбасі.
Як пише RegioNews, про це "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі Офісу президента.
В Офісі гаранта додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється залежно від графіка голови держави.
Коли відбудеться наступне засідання РНБО — не уточнили.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО на засіданні 9 квітня займеться конвертаційними центрами.
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