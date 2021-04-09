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09 квітня 2021, 16:30 36

Сьогоднішнє засідання РНБО скасували: в ОП назвали причину

09 квітня 2021, 16:30 36
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Коли відбудеться наступне засідання РНБО, невідомо
Коли відбудеться наступне засідання РНБО, невідомо
Фото з відкритих джерел
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Засідання Ради національної безпеки і оборони України у пʼятницю, 9 квітня, не відбудеться, оскільки президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов перебувають на Донбасі.

Як пише RegioNews, про це "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі Офісу президента.

В Офісі гаранта додали, що графік засідань РНБО іноді змінюється залежно від графіка голови держави.

Коли відбудеться наступне засідання РНБО — не уточнили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО на засіданні 9 квітня займеться конвертаційними центрами.

Україна РНБО Офіс президента РНБО засідання

 
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