Разумков просить термінового висновку Венеціанської комісії щодо законопроекту про недостовірне декларування

Відповідне повідомлення поширила Венеціанська комісія

Відповідне повідомлення поширила Венеціанська комісія

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков запитав терміновий висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту про відповідальність за недостовірне декларування.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці Венеціанської комісії у Twitter, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Голова Верховної Ради пан Разумков запитав терміновий висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту про внесення змін до положення Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності посадових осіб за недостовірне декларування майна, - зазначають у комісії.

#Ukraine - Chairperson of the Verkhovna Rada Mr RAZUMKOV requested urgent opinion of @VeniceComm on draft law amending provisions of the Code of Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine regarding the liability of public officials for inaccurate asset declaration. pic.twitter.com/fwjZH19xH8 — Venice Commission (@VeniceComm) April 6, 2021

Як повідомлялося, 27 січня Зеленський увів у дію рішення РНБО про позбавлення волі за брехню в деклараціях.Чиновників, які подали неправдиві відомості про статки, зможуть притягувати до кримінальної відповідальності.

Натомість 1 квітня голова ЦПК зазначив, що народним депутатам нічого не заважає брехати в деклараціях. Нардепи досі не повернули кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.