Наступного тижня Рада працюватиме у посиленому режимі: що в порядку денному
Депутати планують відновити пленарні засідання
Депутати планують відновити пленарні засідання
Упродовж всього наступного тижня Верховна Рада буде працювати у посиленому режимі, депутати будуть проводити по декілька засідань в день.
Про це в Telegram повідомила народний депутат і голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, передає RegioNews.
Весь наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі! До обіду - пленарні засідання. Після обіду у вівторок і четвер - позачергові засідання", - написала вона.
Гришина додала, що нардепи продовжать розглядати правки по земельного законопроєкту №2194.
Також на позачергових засіданнях наступного тижня планується обговорити наступні проєкти законів:
- №5014 про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації в форматі ЗНО для учнів 11 класів;
- № 5138-1 про перенесення трансформації санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року;
- №4535 про реформу інституту старост;
- №4651 про обмеження/позбавлення волі за недостовірне декларування і брехня в деклараціях;
- №4540 штрафи для тих, хто порушує правила самоізоляції;
- №4475; №4398, №4399 про захист українців, у яких є борги за валютними кредитами.
Нагадаємо, раніше в "Слугу народу" заявили, що Рада може піти на карантин до кінця квітня.
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