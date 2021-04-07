Наступного тижня Рада працюватиме у посиленому режимі: що в порядку денному

Депутати планують відновити пленарні засідання

Депутати планують відновити пленарні засідання

Фото: із відкритих джерел

Упродовж всього наступного тижня Верховна Рада буде працювати у посиленому режимі, депутати будуть проводити по декілька засідань в день.

Про це в Telegram повідомила народний депутат і голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, передає RegioNews.

Весь наступний тиждень Верховна Рада працює в посиленому режимі! До обіду - пленарні засідання. Після обіду у вівторок і четвер - позачергові засідання", - написала вона.

Гришина додала, що нардепи продовжать розглядати правки по земельного законопроєкту №2194.

Також на позачергових засіданнях наступного тижня планується обговорити наступні проєкти законів:

№5014 про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації в форматі ЗНО для учнів 11 класів;

№ 5138-1 про перенесення трансформації санаторних шкіл на рік - до липня 2022 року;

№4535 про реформу інституту старост;

№4651 про обмеження/позбавлення волі за недостовірне декларування і брехня в деклараціях;

№4540 штрафи для тих, хто порушує правила самоізоляції;

№4475; №4398, №4399 про захист українців, у яких є борги за валютними кредитами.

Нагадаємо, раніше в "Слугу народу" заявили, що Рада може піти на карантин до кінця квітня.