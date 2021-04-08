У Києві понад 360 нардепам видали спецперепустки на громадський транспорт

Загалом Апарат Ради отримав 3 тис. спецквитків

Загалом Апарат Ради отримав 3 тис. спецквитків

Фото з відкритих джерел

Понад 360 народним депутатам Верховної Ради України видали спецперепустки для проїзду у громадському транспорті на тлі введення таких обмежень у Києві.

Про це повідомили в пресслужбі Апарату ВР у відповідь на запит УНН, передає RegioNews.

363 народним депутатам України Верховної Ради України дев’ятого скликання видані спеціальні квитки для проїзду в громадському транспорті, — йдеться у відповіді на запит.

Також у ВР повідомили, що у зв’язку з необхідністю забезпечити діяльність ВР, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій Апаратом ВВР у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА з 5 квітня 2021 року було одержано 3000 шт. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва.

Зазначені перепустки були видані народним депутатам України, помічникам-консультантам народних депутатів України, працівникам Апарату Верховної Ради України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Державному підприємству "Парламентський телеканал "Рада”, Державному підприємству "Редакція газети "Голос України", Державному підприємству — Видавництво Верховної Ради України (Парламентське видавництво), Автобазі Управління справами Апарату Верховної Ради України та іншим підвідомчим Управлінню справами Апарату Верховної Ради України підприємствам, установам та організаціям, — зазначається у відповіді на запит.

Як повідомлялося, у Києві видали майже 500 тис. спецперепусток: хто їх отримав. Міська влада запевняє, що спеціальні пропуски більше випускати не будуть.