За одного із затриманих за підозрою в хабарництві адвокатів внесено заставу – ВАКС

Заставу внесено в сумі 2,95 млн грн

Заставу внесено в сумі 2,95 млн грн

Фото з відкритих джерел

Заставу в сумі майже 3 млн грн внесено як альтернативу арешту одному з адвокатів, викритих у хабарництві.

Про це повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За одного з адвокатів внесли сьогодні заставу в повному обсязі, ми видали документ про внесення застави, яку буде передано в орган, який виконує рішення суду, - повідомили в прес-службі ВАКС.

Як стало відомо, заставу внесено в сумі 2,95 млн грн за Юрія Донця.

Як повідомлялося, 7 квітня НАБУ затримало адвокатів, причетних до корупції в ОАСК з мільйонами готівкою, антикваріатом та золотом. Один із затриманих адвокатів є близьким родичем голови ОАСК Вовка.

Сьогодні затриманого на хабарі брата судді Вовка відправили під варту із заставою у 35 мільйонів. Під вартою затриманий буде до 4 червня.

Окрім цього, другого адвоката за хабар судді ОАСК також заарештували на два місяці. Йому призначили заставу у майже 3 мільйони гривень.